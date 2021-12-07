Обязательная вакцинация должна быть крайней мерой, когда другие исчерпаны - ВОЗ [ Редактировать ]
Обязательная вакцинация от коронавируса должна быть крайней мерой. Вводить ее можно лишь тогда, когда использованы все методы ускорения иммунизации.
Об этом сообщает директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге во время брифинга.
"Требования обязательной вакцинации являются крайней мерой и могут применяться только тогда, когда исчерпаны все варианты повышения уровня вакцинации. Они показали свою эффективность в отдельных случаях, но такие требования зависят от контекста", - подчеркнул Клюге.
По его словам, необходимо оценивать то, как обязательная вакцинация может иметь влияние на общественное доверие и уверенность в обществе, а также общий уровень вакцинации.
"Для одного сообщества она может быть эффективной, тогда как для другого наоборот", - подчеркнул Клюге.
Он добавил, что при таком усилении "необходимо внимательно смотреть на то, чтобы дискриминация между привитыми и непривитыми не провоцировала напряжение".
Вместе с тем, он призвал учитывать то, какое влияние на психологическое здоровье людей будут иметь ограничения на перемещение или новые локдауны.
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Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.
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