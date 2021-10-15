В Украине скорее всего будет бустерная вакцинация от COVID. Но также рассматривается вариант повторной двойной вакцинации. Об этом сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Скорее всего будет. Но неизвестно, бустерные или повторно двойные вакцинации. Этот вопрос для рассмотрения. Но мы пока не в том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации", - отметил он.

Министр также в очередной раз призвал всех вакцинироваться от COVID-19.

"Все должны также понимать, что когда мы говорим вакцинироваться, то вакцинируемся, чтобы спасти свое собственное здоровье", - добавил Ляшко.

Читайте также, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. В настоящее время на территории страны проводится 31 подобное исследование, их перечень можно найти на специальном сайте Государственного экспертного центра Минздрава.

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