Емансипація по-афганськи. Таліби дозволили жінкам обіймати керівні посади. Щоправда, лише аж... двом. Так, одна з них очолила гінекологічну клініку. І така демократія - це результат тривалих переговорів міжнародних організацій із Талібаном.

І це ще не все. В Афганістані жінкам знову дозволили навчатися в університетах. Яких іще змін варто чекати в цій країні? Дивіться далі.

Озброєні секьюріті на вході, кулемет - на штативі. Під такою охороною в афганських студентів стартував другий семестр навчання - при владі талібів. До аудиторій прийшли навіть дівчата, які пропустили перший семестр - через заборону їм відвідувати заняття.

Малік Самаді, студент факультету математики:

Класи ще не сформовані, студентів дуже мало. Але нам повідомили, що освітній процес організують за законами шаріату. Поки що достеменно невідомо, як нас навчатимуть. Сподіваюсь, схема буде зрозуміла.

Дівчата, загорнуті в бурки, заходять до вишів з іншого входу. І навчатимуться в окремих аудиторіях. У талібані заявляють, що не проти, аби жінки здобували освіту. Єдине правило - окремо від чоловіків.

Асматулла Дюрані, ректор Лагманського університету:

Ми організували навчання для студенток так, щоб вони не перетиналися зі студентами-чоловіками. У них будуть інші години та класи. Лише викладачі ті самі.

Під час попереднього правління Талібану - з 1996 до 2001 року - жінки та дівчата не мали права на освіту. Заборонено їм було й обирати професію, лікуватися у медиків-чоловіків, вільно пересуватися, з'являтися на людях, фотографуватися. І виходити з дому без паранджі. За порушення - били та катували, а то й засуджували до страти. Проте тепер ісламісти готові йти на поступки - заради закордонної допомоги. Рівний доступ до освіти чоловіків і жінок - це одна з вимог, які висуває Талібану міжнародна спільнота. Інакше - новий режим просто не визнаватимуть і запроваджуватимуть санкції.

Заїн аль-Абідін, губернатор провінції Лагман:

У нас відкриваються школи та університети. Тепер в ООН і Сполучених Штатів немає жодних підстав, щоб і далі тримати нас під санкціями. Ми закликаємо скасувати обмеження щодо Талібану!

Минулого тижня делегація з Афганістану їздила до Норвегії - просити грошей в міжнародних організацій і розморозити активи. Як результат - певні зрушення в гендерному питанні.

Заїн аль-Абідін, губернатор провінції Лагман:

Ми надаємо повну безпеку жінкам і поважаємо їхні права. Кілька днів тому жінку призначили директором пологового будинку.

І це вперше в історії правління Талібану, коли на керівну посаду обрали жінку. І не на одну керівну посаду - а одразу на дві. У Кабулі теж жінка очолила гінекологічну клініку. До березня уряд обіцяє організувати навчання для дівчаток. А поки що Афганістан залишається єдиною країною у світі, де їм заборонено ходити до школи.