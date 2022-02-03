Увага! Розшукується... народний депутат! "Слугу" Сергія Кузьміних - НАБУ оголосило в розшук. Бо той систематично ігнорує виклики до слідчих, та й вдома його теж не можуть застати. Де переховується Кузьміних? - у бюро не знають.

Я нагадаю, цього депутата підозрюють у хабарництві. За даними слідства, Кузьміна спіймали на гарячому. Коли він отримав завдаток - пів мільйона гривень - за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями й лікарнею на Житомирщині.

Для розуміння - Сергій Кузьміних - член парламентського комітету з питань здоров'я нації та медичної допомоги. У монобільшості кажуть, що такою поведінкою колеги - шоковані. Сам Кузьміних учора попросив тимчасово виключити його з партії.