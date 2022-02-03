Медичний кисень - на вагу золота. На піку попередньої хвилі ковіду багато лікарень гостро його потребували. Були ситуації, коли киснезалежних пацієнтів буквально серед ночі екстрено везли до інших відділень.

Тож деякі українські заводи виготовляють і безкоштовно доставляють медичний кисень у лікарні. Сьогодні ми розповімо про тих, хто дає дихати пацієнтам Луганщини й Донеччини.

Під час спалаху коронавірусу - кисень рятує життя. Він украй необхідний пацієнтам із низькою сатурацією. Тобто - з дефіцитом кисню в крові. А така проблема в усіх хворих на Ковід із тяжким перебігом. Без кисневої терапії - дихати їм складно. Та й апарати ШВЛ без кисню не працюють.

Борис Шишин, завідувач інфекційного відділення Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні:

З медичним киснем в нас з самого початку лікування тяжких хворих не було жодних проблем. В нас не було ніяких перебоїв і ніяких затримок.

Бо Сєвєродонецький "Азот" забезпечує медичним киснем усі лікарні Луганщини. Промисловий гігант входить до групи підприємств "Груп Ді Еф" підприємця Дмитра Фірташа. Торік завод безоплатно доставив у медзаклади - понад 45 тисяч балонів.

Леонід Бугайов, голова правління ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот":

Мы постоянно держим руку на пульсе. Постоянно держим связь и с главой обладминистрации и с мерами городов. Проблем с выпуском кислорода на предпиятии нет. Наше предприятие может покрыть спрос области, однозначно. Пики у нас доходили в сентябре и октябре до п'ятисот баллонов в день…

Тому везуть звідси балони до лікарень не лише Луганщини, а й сусідньої Донеччини: Краматорська, Лимана та Бахмута... Потужності заводу дають змогу виготовляти п'ятсот кубометрів кисню за годину.

Юрій Дубенко, начальник цеху розділення повітря:

Производится из воздуха, атмосферного воздуха. Дальше идет технология его дальнейшего компрессирования и охлаждения. Большого всплеска нет, но небольшой всплеск наблюдаєтся вот последнюю неделю, буквально вот…

Олег Арестархов, керівник з корпоративних комунікацій Group DF:

Химики стоят вместе с медиками в одном ряду и спасают человеческие жизни. Три предприятия азотного бизнеса Group DF - это севернодонецкий "Азот", "Черкасыазот" и "Ровноазот" за год поставили 1,3 миллиона кубических метров кислорода. Поставка кислорода происходит с апреля двадцатого года, буквально месяц после того, как возник ковид в стране, были предприняты шаги, чтоб мы могли поставлять кислород именно медицинского качества.

Медичний кисень Сєвєродонецького "Азоту" внесено до Державного реєстру лікарських препаратів.

Юрій Стогнієв, директор департаменту Луганської обласної державної адміністрації: