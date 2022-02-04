Вооруженные силы Украины записали и опубликовали видео с танцующим военнослужащим, которое взорвало сеть. На нем боец исполняет зажигательный танец под песню Уитни Хьюстон Queen of the Night.

Видео было опубликовано на странице ВСУ в Twitter.

На кадрах видно, как украинский боец с оружием в руках выполняет активные движения среди поля, которое укрыто февральским снегом.

Данное видео было опубликовано 2 февраля, и набрало более 100 тысяч просмотров.

Пользователи сети также активно комментируют видеоролик.

Как ранее сообщали, украинцы покорили самую высокую точку в Антарктиде, гору Винсон, высотой почти 5 километров. В экспедиции были 10 человек.

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