Украинский военный "взорвал" соцсети зажигательным танцем под трек Уитни Хьюстон (видео) [ Редактировать ]
Вооруженные силы Украины записали и опубликовали видео с танцующим военнослужащим, которое взорвало сеть. На нем боец исполняет зажигательный танец под песню Уитни Хьюстон Queen of the Night.
Видео было опубликовано на странице ВСУ в Twitter.
На кадрах видно, как украинский боец с оружием в руках выполняет активные движения среди поля, которое укрыто февральским снегом.
Данное видео было опубликовано 2 февраля, и набрало более 100 тысяч просмотров.
Пользователи сети также активно комментируют видеоролик.
🔥🔥🔥 pic.twitter.com/5SJ0L2IA6H— Збройні Сили України 🇺🇦 (@ArmedForcesUkr) February 2, 2022
Как ранее сообщали, украинцы покорили самую высокую точку в Антарктиде, гору Винсон, высотой почти 5 километров. В экспедиции были 10 человек.
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