В пятницу, 4 февраля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина мобилизовала самый высокий уровень международной поддержки для сдерживания России от дальнейшей агрессии. Об этом сообщил во время брифинга.

Россия, по его словам, "осталась со своими угрозами и войсками наедине".

Украина является активным участником международной политики и это один из ключевых моментов внешнеполитической деятельности Украины и один из способов сдерживания российской агрессии. Топ-визиты (иностранных чиновников - ред.) серьезно уменьшают опасные вызовы и путают карты Кремлю.

Он отметил, то, что происходит в Украине, является чрезвычайно важным для всего мира.

Поэтому, когда нам кто-то угрожает, мировые лидеры едут к нам и стоят с нами бок о бок и принимают решения, которые подкрепляют эти визиты практической помощью. Возможно, руководство России рассчитывало, что Украину оставят наедине, а все наоборот - в одиночестве осталась Россия со своими войсками и угрозами. Нам удалось мобилизовать наибольшую поддержку против агрессии России с 2014 года.

Напомним, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войны. Но Россия не позволит игнорировать "свои интересы". Он заявил, что "грубо наступать на свои интересы Россия не позволит".

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