Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз повторил, что Украина не готовит наступление на Донбассе.

По его словам, все заявления российской стороны об этом являются ложью.

"Хочу опровергнуть очередную ложь РФ о якобы какой-то подготовке Украины к наступлению. Украина не планирует наступательные операции на Донбассе. Не стягивает войска. Не планирует никаких провокаций. Украина хочет мира", - заявил Кулеба на брифинге.

Также Кулеба заявил о недоверии к словам России, что у нее нет желания нападать на Украину снова. Он требует доказать эти слова действиями.

"Подчеркиваю, что лучший способ РФ доказать искренность этих слов - это немедленно снизить военное, политическое и экономическое давление на Украину, отказаться от идей дестабилизации ситуации из-за надуманных протестов, кибератак... РФ должна продолжить дипломатический контакт", - заявил Кулеба.

Глава МИД заявил, что лучший способ доказать слова о ненападении - отвести войска и оборудование от границы, а также с временно оккупированных территорий Украины. По его словам, это первые шаги к деэскалации.

Напомним, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войны. Но Россия не позволит игнорировать "свои интересы". Он заявил, что "грубо наступать на свои интересы Россия не позволит".

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