В ночь с 3 на 4 февраля корпорация Google удалила с принадлежащего им сервиса YouTube каналы UkrLive и "Первый независимый". Это решение мирового цифрового тирана является очередным шагом по подавлению свободы слова в мире, актом мести за принципиальную позицию этих СМИ по донесению правдивой и объективной информации, в частности по противодействию разжигаемой Соединенными Штатами антироссийской милитаристской истерии и пещерной русофобии.

Это сигнал поддержки, переданный США полностью подконтрольному ему режиму Зеленского, которому не нравится обнародование информации о получаемых и раздаваемых депутатами от "Слуги народа" взятках, о коррупции и социальной катастрофе, к которой привела Украину непрофессиональная и ограниченная политика власти.

Показательно, что это блокирование произошло через считанные дни после касающегося Китая выступления известного идеолога американского империализма Джорджа Сороса, в котором он заявил о борьбе двух систем и невероятной демократичности системы американской. В частности, Сорос пишет о высокотехнологичных компаниях: "…Facebook, Google, Apple и Amazon. В Китае есть аналогичные корпорации, но они не так известны на Западе. Появление таких компаний повлекло за собой важные политические последствия. Это привело к обострению конфликта между Китаем и США и придало ему совершенно иной характер. Китай превратил свои технологические платформы в национальные компании-лидеры; в США же не торопятся это делать, поскольку там людей беспокоит влияние этих корпораций на свободу личности".

Похоже, Сорос погорячился – не так уж сильно беспокоит США эта проблема. Впрочем, фирменная англосаксонская ложь всегда отличалась тем, что заменяла реальность и факты "здесь и сейчас" фарисейскими рассуждениями о ценностях "вообще".

Не вызывает сомнений, что статья Сороса, санкции против депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" Волошина и Козака, а также нынешняя акция Google по уничтожению UkrLive и "Первого независимого" являются частью единой политики США по построению цифровой диктатуры, уничтожению свободы личности и разделению всего мира на "личностей" и "особей".

Блокирование этих двух телеканалов призвано лишить украинских граждан и людей, интересующихся ситуацией в Украине, объективной информации во время осуществления вероятных провокаций, инициируемых Соединенными Штатами и подконтрольными им политическими режимами. Символично, что блокирование UkrLive и "Первого независимого" произошло в годовщину введения Президентом Зеленским санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Президент Зеленский за прошедший год закрыл 5 телеканалов, а Соединенные Штаты руками компании Google помогают ему вести зачистку информационного поля, ограничивая права в первую очередь русскоязычных граждан Украины, расправляясь таким образом с инакомыслящими и превращая Украину в тоталитарный лагерь, наводненный профашистскими организациями, поскольку в свободной, демократической и правовой стране ни такой Президент, как Зеленский, ни вскормленные и покрываемые посольством США национал-радикалы не имели бы никакого шанса на существование.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет о спланированной, ведущейся властями США и слившимися с ними международными корпорациями гибридной войне против нашей политической силы, выступающей против внешнего управления Украиной, против уничтожения свободы слова, подавления инакомыслия, распространения открытой лжи и информационных манипуляций.

Такая политика лишь укрепляет нашу решимость, а использование информационных корпораций для политического информационного террора является приговором для них. Так, компания Facebook, покрывшая свое имя грязью до такой степени, что вынуждена была переименовать себя в Meta, активно теряет пользователей и рыночную капитализацию. Подобная судьба неизбежно ждет и Google.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"