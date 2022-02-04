Литва запропонувала перенести редакцію телерадіокомпанії "Німецька хвиля" в Ригу замість Москви. Запрошення висловив міністр юстиції країни, невдовзі після того, як стало відомо, що Росія забороняє роботу німецького мовника в себе.

Напередодні Міністерство закордонних справ Федерації повідомило московському бюро "Дойче Велле", що припиняє його роботу сьогодні, о дев'ятій ранку за місцевим часом. Рішення стало відповіддю на заборону в Німеччині російського мовника RT, колишнього Russia Today.

У Берліні закриття Deutsche Welle назвали деструктивним кроком. Адже Німеччина привселюдно офіційно оголосила: RT заборонили мовити, бо російська телекомпанія не мала ліцензії - тобто ніколи її не запитувала і не отримувала. На відміну від "Німецької хвилі", яка має всі необхідні дозволи на роботу в іншій країні.

Петер Лімбург, директор "Німецької хвилі":