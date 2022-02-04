Литва пропонує перенести редакцію Deutsche Welle в Ригу замість Москви [ Редактировать ]
Литва запропонувала перенести редакцію телерадіокомпанії "Німецька хвиля" в Ригу замість Москви. Запрошення висловив міністр юстиції країни, невдовзі після того, як стало відомо, що Росія забороняє роботу німецького мовника в себе.
Напередодні Міністерство закордонних справ Федерації повідомило московському бюро "Дойче Велле", що припиняє його роботу сьогодні, о дев'ятій ранку за місцевим часом. Рішення стало відповіддю на заборону в Німеччині російського мовника RT, колишнього Russia Today.
У Берліні закриття Deutsche Welle назвали деструктивним кроком. Адже Німеччина привселюдно офіційно оголосила: RT заборонили мовити, бо російська телекомпанія не мала ліцензії - тобто ніколи її не запитувала і не отримувала. На відміну від "Німецької хвилі", яка має всі необхідні дозволи на роботу в іншій країні.
Петер Лімбург, директор "Німецької хвилі":
Ми здивовані таким рішенням російської сторони. Наші колеги в Москві приголомшені. Це надмірна реакція Росії. Але ми досі сподіваємося, що ситуація зміниться. Хоча гарантій, звісно, немає. Я вважаю, що для російської аудиторії важливо отримувати новини "Дойче Велле".
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Варто нагадати, що німецька влада при цьому чудово розуміє, які саме матеріали поширює "Раша Тудей" на території Німеччини.
Вашингтон, цитую, "має безліч інструментів, які зможе використати проти іноземних компаній". Зокрема, й китайських.
Про це медійників попередило Міністерство закордонних справ РФ. До таких дій вдалися після того, як у Німеччині заборонили роботу мовника Раша Тудей.
За їхніми даними, за останні кілька місяців Росія розширила полігони та гарнізони у радіусі близько двохсот сорока кілометрів від українського кордону.
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