Гляйвіц-2, або театралізована вистава - як привід для вторгнення. Росія має намір відзняти брехливі пропагандистські відео, в яких покаже фейкові атаки українських військових на сході країни. Плани кремля розсекретили Сполучені Штати.

Інформацію оприлюднив речник Держдепу Нед Прайс. За його словами, Москва може використати ці провокації за привід для збройної агресії проти України. Прайс наголосив - Штати оприлюднюють розвідувальні дані, аби розкрити масштаби підривних дій Росії щодо України.

Нед Прайс, речник Державного департаменту США:

На відео планують показати жертв від нібито вибухів, а також акторів у ролі родичів, які оплакують загиблих. Усе сфабрикували спецслужби Росії. Створення такого відео - це один із варіантів, що розглядає Федерація, аби, ймовірно, виправдати вторгнення в Україну. У Кремлі кажуть - хочуть продовжувати дипломатичні перемови, але такі дії свідчать про протилежне. Ми робимо все, аби запобігти спробам Москви виправдати подальшу агресію в Україні. Та закликаємо Росію припинити деструктивну й дестабілізаційну кампанію з дезінформації.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: