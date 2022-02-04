Росія готує відео-фейки як привід для вторгнення в Україну [ Редактировать ]
Гляйвіц-2, або театралізована вистава - як привід для вторгнення. Росія має намір відзняти брехливі пропагандистські відео, в яких покаже фейкові атаки українських військових на сході країни. Плани кремля розсекретили Сполучені Штати.
Інформацію оприлюднив речник Держдепу Нед Прайс. За його словами, Москва може використати ці провокації за привід для збройної агресії проти України. Прайс наголосив - Штати оприлюднюють розвідувальні дані, аби розкрити масштаби підривних дій Росії щодо України.
Нед Прайс, речник Державного департаменту США:
На відео планують показати жертв від нібито вибухів, а також акторів у ролі родичів, які оплакують загиблих. Усе сфабрикували спецслужби Росії. Створення такого відео - це один із варіантів, що розглядає Федерація, аби, ймовірно, виправдати вторгнення в Україну. У Кремлі кажуть - хочуть продовжувати дипломатичні перемови, але такі дії свідчать про протилежне. Ми робимо все, аби запобігти спробам Москви виправдати подальшу агресію в Україні. Та закликаємо Росію припинити деструктивну й дестабілізаційну кампанію з дезінформації.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Ми знали від Сполучених Штатів про те, що така інформація буде оприлюднена, те що було оприлюднено нас не дивує, ми з вами з 2014 року бачили чимало підступних дій Федерації, вони ні перед чим не зупиняються коли намагаються щось сфальшувати й звинуватити в чомусь черговому країну. Вся операція проти Криму відбулася, як називається, під фальшивим прапором.
по теме
Головний прессекретар Путіна Пєсков назвав дані Держдепу брехнею.
Сполучені Штати переконані, що досі залишаються дипломатичні способи запобігти загостренню подій довкола України. З такою заявою виступив речник Пентагону Джон Кірбі.
Штати оприлюднюють розвідувальні дані, щоб розкрити масштаби підривних дій Росії щодо України.
Про це повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.
Проти - в уряді. Там вважають: якщо повідомити про конкретні санкції ще до вторгнення, вони втратять стримувальний ефект. Мовляв, Москва точно знатиме, що її чекатиме, зважить ризики.