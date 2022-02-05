Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в своем Telegram-канале, что он и его супруга заразились коронавирусом.

Сегодня мы с супругой сдали тест на COVID-19 после обнаружения первых симптомов. Он оказался положительным. Выяснили, что это вариант "омикрон". Болезнь переносится легко.

Эрдоган написал, что они с женой "продолжают выполнять свои обязанности и работают из дома".

В прошлом году турецкий лидер вакцинировался китайским препаратом от коронавируса компании Sinopharm.

Напомним, что 3 февраля Эрдоган с супругой посетил с визитом Киев, где провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщали "Подробности", 4 февраля Реджеп Эрдоган заявил, что президент Зеленский согласен на встречу в Турции с президентом России Владимиром Путиным.