Эрдоган с женой заразился коронавирусом [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в своем Telegram-канале, что он и его супруга заразились коронавирусом.
Сегодня мы с супругой сдали тест на COVID-19 после обнаружения первых симптомов. Он оказался положительным. Выяснили, что это вариант "омикрон". Болезнь переносится легко.
Эрдоган написал, что они с женой "продолжают выполнять свои обязанности и работают из дома".
В прошлом году турецкий лидер вакцинировался китайским препаратом от коронавируса компании Sinopharm.
Напомним, что 3 февраля Эрдоган с супругой посетил с визитом Киев, где провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.
Как сообщали "Подробности", 4 февраля Реджеп Эрдоган заявил, что президент Зеленский согласен на встречу в Турции с президентом России Владимиром Путиным.
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