"Зеленский и Путин согласились на встречу в Турции" - Эрдоган [ Редактировать ]
В пятницу, 4 февраля, президент Турции Реджеп Эрдоган сделал важное заявление. Об этом сообщает CNN Turk.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский согласен на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Турции.
Также Эрдоган рассказал, о чем договорился с Путиным.
Был положительный отклик на наше приглашение посетить Турцию после возвращения господина Путина из Китая. Сейчас мы установим дату. Потом, надеюсь, мы проведем эту встречу Путина и Зеленского.
Президент Турции также сообщил, что Зеленский согласился на встречу с Путиным.
Я придаю большое значение встрече с господином Путиным по этому вопросу, потому что на встрече с Зеленским я увидел, что у нас уже есть договоренность по этим вопросам.
В свою очередь, президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но для этого ему нужно понимание, что будет в итоге встречи.
"Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но для этого ему нужно понимание, что будет в итоге встречи", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Напомним, что сегодня состоится встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским в Киеве. В ходе нее Украина и Турция заключили соглашение о Зоне свободной торговли.
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