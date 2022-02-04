В пятницу, 4 февраля, президент Турции Реджеп Эрдоган сделал важное заявление. Об этом сообщает CNN Turk.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский согласен на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Турции.

Также Эрдоган рассказал, о чем договорился с Путиным.

Был положительный отклик на наше приглашение посетить Турцию после возвращения господина Путина из Китая. Сейчас мы установим дату. Потом, надеюсь, мы проведем эту встречу Путина и Зеленского.

Президент Турции также сообщил, что Зеленский согласился на встречу с Путиным.

Я придаю большое значение встрече с господином Путиным по этому вопросу, потому что на встрече с Зеленским я увидел, что у нас уже есть договоренность по этим вопросам.

В свою очередь, президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но для этого ему нужно понимание, что будет в итоге встречи.

"Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но для этого ему нужно понимание, что будет в итоге встречи", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, что сегодня состоится встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским в Киеве. В ходе нее Украина и Турция заключили соглашение о Зоне свободной торговли.

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