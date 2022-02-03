Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с официальным визитом 3 февраля прибыл в Украину. В рамках визита подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами.

После личной встречи Эрдогана и Зеленского началась церемония подписания ряда соглашений между Украиной и Турцией. В частности, подписано соглашение о ЗСТ.

Зеленский назвал подписание соглашения историческим моментом, отметив, что это новые возможности для бизнеса, прибыли, инвестиции и рабочие месяцы.

"Есть вещи более важные, это безопасность и мир, поэтому стоящие вызовы и их преодоление были основной темой нашей встречи", - добавил Зеленский, поблагодарив Эрдогана за активное участие Турции в Крымской платформе и поддержку крымских татар.

"Отдельно хочу поблагодарить за инициативу стать посредником между Украиной и Россией. Неважно, где ставить точку в войне, важно, чтобы все были готовы к этому", - подчеркнул он.

В свою очередь Эрдоган отметил, что его визит пришелся на чувствительный период и отметил поддержку территориальной целостности Украины, включая Крым.

"Турция готова делать все должное, чтобы закончился кризис двух стран. Мы с удовольствием примем саммит на уровне лидеров или технических переговоров", - сообщил Эрдоган.

Напомним, что сегодня состоится встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским в Киеве. В ходе нее Украина и Турция заключат соглашение о Зоне свободной торговли.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.