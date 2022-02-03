Итоги встречи Зеленского и Эрдогана: о чем договорились [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с официальным визитом 3 февраля прибыл в Украину. В рамках визита подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами.
После личной встречи Эрдогана и Зеленского началась церемония подписания ряда соглашений между Украиной и Турцией. В частности, подписано соглашение о ЗСТ.
Зеленский назвал подписание соглашения историческим моментом, отметив, что это новые возможности для бизнеса, прибыли, инвестиции и рабочие месяцы.
"Есть вещи более важные, это безопасность и мир, поэтому стоящие вызовы и их преодоление были основной темой нашей встречи", - добавил Зеленский, поблагодарив Эрдогана за активное участие Турции в Крымской платформе и поддержку крымских татар.
"Отдельно хочу поблагодарить за инициативу стать посредником между Украиной и Россией. Неважно, где ставить точку в войне, важно, чтобы все были готовы к этому", - подчеркнул он.
В свою очередь Эрдоган отметил, что его визит пришелся на чувствительный период и отметил поддержку территориальной целостности Украины, включая Крым.
"Турция готова делать все должное, чтобы закончился кризис двух стран. Мы с удовольствием примем саммит на уровне лидеров или технических переговоров", - сообщил Эрдоган.
Напомним, что сегодня состоится встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским в Киеве. В ходе нее Украина и Турция заключат соглашение о Зоне свободной торговли.
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