Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Североатлантический Альянс (НАТО) не планирует размещать свои боевые подразделения в Украине. Об этом сообщает ORF.at.

По его словам, НАТО исключило военную операцию на территории Украины в случае российского вторжения.

У нас нет планов размещать боевые подразделения НАТО в Украине.

Украине, по его словам, помогают военные инструкторы НАТО, Альянс также помогает укреплять обороноспособность Украины и поставляет военную технику.

Кроме того, на 100-процентную поддержку НАТО Украина рассчитывать не может, поскольку не является членом Альянса.

Для Украины, партнера, мы оказываем поддержку, а также посылаем сигнал о том, что, если Россия снова применит силу, будут жесткие экономические санкции.

Он также отметил, что украинская армия сейчас "намного сильнее, намного больше и намного лучше оснащена", чем в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса. Но поскольку существует реальный риск российского вторжения сейчас, НАТО усиливает поддержку Украины.

Существует реальный риск, и именно поэтому партнеры по НАТО усиливают поддержку Украины.

Отметим, президент США Джо Байден пообещал серьезные экономические последствия для России, если президент РФ Владимир Путин решится на вторжение в Украину. Но предположил, что западные страны не понимают, что делать, если произойдет "незначительное вторжение",

"Это зависит от того, что она делает. Одно дело, если это будет незначительное вторжение, и тогда в итоге мы будем спорить о том, что делать и чего не делать", - заявил Байден.

Также Байден пригрозил России невиданными санкциями за нападение на Украину.

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