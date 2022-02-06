Премьер-министр Перу проработал всего три дня из-за обвинений в насилии [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто заявил о своей отставке после того, как местные СМИ сообщили, что супруга Пинто в 2016 году обвинила его в домашнем насилии по отношению к себе и дочери. Об этом сообщает El Pais.
Я признаю поражение, нанесенное мне газетами Перу, которые связаны с ультраправыми. Обвинения построены на ложной информации. Я собираюсь подать в суд на людей, которые заявляли, что это правда.
Президент Перу Педро Кастильо во вторник, 1 февраля, привел к присяге новый состав кабинета министров. Новое правительство в стране было сформировано в третий раз с момента вступления главы государства в должность в июле 2021 года.
по теме
Дев'ятирічний Тимофій обережно тримає загіпсовану руку. Хлопець пошкодив її на секції дзюдо. Мама сама привезла сина до травмпункту. Те, що було далі - школяр згадує неохоче.
В Перу разбился летавший над плато Наска самолет с туристами. Погибли семь человек
Міністр внутрішніх справ - уперше прокоментував скандальне відео з Олександром Трухіним. Те, на якому народний депутат - намагається втекти з місця аварії, пропонує поліцейському хабаря - і козиряє "зв'язками".
Нардепа - голову парламентського підкомітету з питань фармацевтичної діяльності - викрили 28 січня. Спіймали на гарячому.
Депутати почали збирати підписи за проведення позачергового засідання - по справі Трухіна. Аби на ньому прозвітували і голова МВС, і очільник ДБР. У монобільшості - перервати карантин готові.