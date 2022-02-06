Премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто заявил о своей отставке после того, как местные СМИ сообщили, что супруга Пинто в 2016 году обвинила его в домашнем насилии по отношению к себе и дочери. Об этом сообщает El Pais.

Я признаю поражение, нанесенное мне газетами Перу, которые связаны с ультраправыми. Обвинения построены на ложной информации. Я собираюсь подать в суд на людей, которые заявляли, что это правда.

Президент Перу Педро Кастильо во вторник, 1 февраля, привел к присяге новый состав кабинета министров. Новое правительство в стране было сформировано в третий раз с момента вступления главы государства в должность в июле 2021 года.