Семь человек погибли при крушении небольшого самолета, летавшего над геоглифами на плато Наска в Перу. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министерство транспорта Перу.

Трагедия произошла в пятницу, 4 февраля. На борту самолета находились трое туристов из Нидерландов и двое из Чили, а также двое членов экипажа.

Одномоторный самолет Cessna 207, принадлежащий туристической компании Aerosantos, упал вскоре после взлета из небольшого аэропорта Марии Райхе в Наска.

После падения самолет взорвался и вспыхнул. В результате авиакатастрофы не выжил никто. Причины происшествия устанавливают компетентные службы.

Полеты над геоглифами на плато Наска пользуются популярностью у туристов, приезжающих в Перу. В 1994 году геоглифы были объявлены объектом Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Ранее "Подробности" сообщали о том, что в Лос-Анджелесе США спасатели успели вытащить пилота из кабины рухнувшего самолета за мгновение до столкновения с поездом.