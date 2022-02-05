В Перу разбился самолет с иностранными туристами [ Редактировать ]
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Семь человек погибли при крушении небольшого самолета, летавшего над геоглифами на плато Наска в Перу. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министерство транспорта Перу.
Трагедия произошла в пятницу, 4 февраля. На борту самолета находились трое туристов из Нидерландов и двое из Чили, а также двое членов экипажа.
Одномоторный самолет Cessna 207, принадлежащий туристической компании Aerosantos, упал вскоре после взлета из небольшого аэропорта Марии Райхе в Наска.
После падения самолет взорвался и вспыхнул. В результате авиакатастрофы не выжил никто. Причины происшествия устанавливают компетентные службы.
Полеты над геоглифами на плато Наска пользуются популярностью у туристов, приезжающих в Перу. В 1994 году геоглифы были объявлены объектом Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Ранее "Подробности" сообщали о том, что в Лос-Анджелесе США спасатели успели вытащить пилота из кабины рухнувшего самолета за мгновение до столкновения с поездом.
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