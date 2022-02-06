Португалия победила Россию и стала чемпионом Европы по мини-футболу [ Редактировать ]
Источник: Ассоциация мини-футбола России
Сборная Португалии победила Россию со счетом 2:4 в финальном матче чемпионата Европы по мини-футболу (футзалу), который проходил в Нидерландах.
У земляков Криштиану Роналду отличились Томаш Пасу (19-я минута), Андре Коэлью (27, 32) и Пани Варела (40). В составе россиян голы забили Антон Соколов (10) и Андрей Афанасьев (13).
Сборная Португалии стала двукратным победителем чемпионата Европы, команда добилась успеха на предыдущем турнире в 2018 году. Также португальцы являются действующими чемпионами мира.
Следующий чемпионат Европы пройдет в 2026 году, место проведения турнира будет определено позднее.
Напомним, что в матче за третье место сборная Украины уступила Испании со счетом 1:4.
по теме
Сборная Испании обыграла команду Украины со счетом 4:1 в матче за третье место на чемпионате Европы по мини-футболу
19 января начался первый этап продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу, финальная часть которого состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре
"Реал" в 12-й раз выиграл Суперкубок Испании по футболу. В финале мадридский клуб победил "Атлетик" со счетом 2:0
Бывший наставник польской "Легии" Чеслав Михневич стал главным тренером сборной Польши по футболу. Контракт рассчитан до конца 2022 года
Вухастий спустився сходами із сектору вболівальників та пробіг боковою лінією.