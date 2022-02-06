Сборная Португалии победила Россию со счетом 2:4 в финальном матче чемпионата Европы по мини-футболу (футзалу), который проходил в Нидерландах.

У земляков Криштиану Роналду отличились Томаш Пасу (19-я минута), Андре Коэлью (27, 32) и Пани Варела (40). В составе россиян голы забили Антон Соколов (10) и Андрей Афанасьев (13).

Сборная Португалии стала двукратным победителем чемпионата Европы, команда добилась успеха на предыдущем турнире в 2018 году. Также португальцы являются действующими чемпионами мира.

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2026 году, место проведения турнира будет определено позднее.

Напомним, что в матче за третье место сборная Украины уступила Испании со счетом 1:4.