Сборная Украины по мини-футболу (футзалу) завершила выступление на чемпионате Европы в Нидерландах. В поединке за третье место подопечные Александра Косенко сразились с командой Испании.

Испанцы обыграла "сине-желтых" со счетом 4:1 в матче. В составе победителей голы забили Мигель Мельядо (11-я минута), Франсиско Солано (18), Бойис (31) и Адольфо (32). У украинцев отличился Игорь Чернявский (17).

Сборная Испании в третий раз завоевала бронзу на чемпионате Европы. Испанцы семь раз становились чемпионами и дважды занимали второе место. Испания занимает третье место в рейтинге УЕФА, Украина - 8-е.

Сборная Украины во второй раз в истории заняла четвертое место на чемпионате Европы (первый раз - в 2005-м). Наивысшим достижением команды на европейских первенствах являются выходы в финал в 2001 и 2003 годах.

В воскресенье, 6 февраля, в финале турнира сыграют сборные России и Португалии (действующий чемпион), матч начнется в 18:30.

Напомним, что бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский стал игроком национальной сборной по мини-футболу. В июне в Кошице на чемпионате Европы он проведет первый официальный матч.