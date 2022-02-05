Збірній України не вдалося пробитися до фіналу чемпіонату Європи з футзалу [ Редактировать ]
Гідний, але не переможний поєдинок. Збірній України не вдалося пробитися до фіналу чемпіонату Європи з футзалу - вона поступилася Росії. Матч тривав в Амстердамі. Наших гравців колосально підтримували трибуни. Та все ж, гра скінчилася рахунком 2:3. Тепер у фіналі з росіянами зійдуться переможці дуелі Іспанія - Португалія.
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