В понедельник, 7 февраля в западной и северной части Украины ожидаются осадки в виде дождя со снегом. На востоке и юге тем временем будет солнечно. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Таким образом, в течение целого дня на западе ожидаются сильные дожди со снегом. На востоке и юге будет сиять солнце. Температура воздуха составит:

На западе днем от +3 до +5, а ночью - от +0 до +4; на севере днем от +2 до +4, а ночью - от -1 до -3; на востоке днем от +2 до +4, а ночью - от -2 до -5; на юге днем от +6 до +9, а ночью - от -1 до -3; в центре днем от +3 до +5, а ночью - от 0 до -3.

Отмечается, что в столице в течение дня также ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Днем температура воздуха будет достигать отметок от + 2 до + 5, а ночью - от -1 до -4.

Читайте также, в воскресенье, 6 февраля, на всей территории Украины ожидается потепление. Местами столбики термометров поднимутся до +6 градусов, на западе страны завтра ожидается незначительный снег, в то же время температура воздуха днем поднимется до +3...+5 градусов.

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