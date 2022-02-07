Скандал у Сполучених Штатах: там хірурги в останню мить відмовилися робити пацієнту операцію з пересадки серця, бо він був... невакцинованим! Тепер Америка сперечається: хтось каже: "так і треба!" А хтось - "має бути межа - і винятки!" Одностайності нема, як і єдиного рішення - що робити у таких випадках, каже Дмитро Анопченко.

Усе було вже майже готове. В операційній - медсестра навіть інструменти для хірургів встигла розкласти. У палаті - пацієнт. Схвильований, але - щасливий. Дочекався! Підійшла його черга для пересадки серця! І донор саме є: група крові - така сама! Водій не вижив у страшній аварії, але в його правах - позначка, що після смерті згоден - віддати органи на порятунок іншого.

Донорське серце було потрібне ось цьому чоловіку - Девіду Фергюсону. Його шпиталізували ще у листопаді - і весь час чекали, коли з'явиться нагода зробити операцію. Стан важкий, і без трансплантації - не врятувати. І коли вже, здавалося, всі страхи нарешті позаду…

Лікарня в останню мить… відмовила! Ще раз перевірили історію хвороби - і побачили, що пацієнт... невакцинований. Відмовився робити щеплення принципово - розповідає його батько, теж Девід.

Девід Фергюсон, батько пацієнта:

Мій син опинився на межі смерті - і все через свої принципи. (…) Його серце настільки хворе, що вже не здатне битися. Ми збирали гроші - щоб вистачило на операцію. І побачили стільки людської доброти й підтримки. І я кожного з вас запитаю - а що ви б зробили, якби були на місці мого сина? Якби мали його серце?

Лікарня спершу не давала жодних пояснень: ані батькам Девіда, ані журналістам - мовляв, "у нас така політика, решта - без коментарів". Та згодом, коли скандал вийшов на національний рівень…

Чоловікові вкрай потрібне нове серце - але лікарі не дають його. Бо нема вакцинації. Людина може померти через свої переконання! - Він не отримає орган, якого так потребує!

І лише тоді лікарі заговорили. Та вирішили атакувати, а не виправдовуватися.

Артур Каплан, голова комісії з медичної етики:

Органів на всіх не вистачає! Тож ми не будемо їх роздавати абикому. Хто має погані шанси на виживання - у порівнянні з тими, хто пішов і зробив щеплення!

Формально медики може й слушно кажуть - така інструкція справді є.

Пітер Хотез, професор-вірусолог:

А мені тут шкода не таких пацієнтів, а працівників лікарень: медсестер, персонал реанімації… Вони до останнього рятують життя, але майже всі, хто зараз у лікарнях із Ковідом, потрапляють туди за власним бажанням. А могли б просто зробити щеплення!

Як бути? Рішення в Америці досі не знайшли. 24 відсотки американців - кожен четвертий - і досі відмовляються від щеплень. І кожного з них тепер може чекати доля Девіда Фергюсона: коли у критичній ситуації - вони так і не потраплять в операційну.