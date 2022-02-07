Канадский сноубордист Максанс Парро завоевал золотую медаль в слоупстайле на Олимпийских играх в Пекине, набрав 90,96 балла.

"Серебро" завоевал представитель Китая Су Имин (88,70), "бронза" у Марка Макморриса из Канады (88,53).

Парро 27 лет, он является серебряным призером Игр 2018 года в слоупстайле. Олимпийским чемпионом в Пхенчхане в этой дисциплине стал американец Редмонд Джерард, который в Пекине занял четвертое место.

В конце 2018 года у Максанса диагностировали болезнь Ходжкина - злокачественное онкологическое заболевание лимфоидной ткани. В первой половины 2019-го спортсмен прошел 12 курсов химиотерапии. Лечение принесло результаты, и летом того же года канадец сообщил, что победил рак.

Напомним, что зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей. Сборная Украины представлена 45 спортсменами в 12 дисциплинах.

Ранее "Подробности" опубликовали полное расписание Игр.