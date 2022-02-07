Канадский сноубордист Парро победил рак и стал олимпийским чемпионом Пекина-2022 [ Редактировать ]
Источник: МОК
Канадский сноубордист Максанс Парро завоевал золотую медаль в слоупстайле на Олимпийских играх в Пекине, набрав 90,96 балла.
"Серебро" завоевал представитель Китая Су Имин (88,70), "бронза" у Марка Макморриса из Канады (88,53).
Парро 27 лет, он является серебряным призером Игр 2018 года в слоупстайле. Олимпийским чемпионом в Пхенчхане в этой дисциплине стал американец Редмонд Джерард, который в Пекине занял четвертое место.
В конце 2018 года у Максанса диагностировали болезнь Ходжкина - злокачественное онкологическое заболевание лимфоидной ткани. В первой половины 2019-го спортсмен прошел 12 курсов химиотерапии. Лечение принесло результаты, и летом того же года канадец сообщил, что победил рак.
Напомним, что зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей. Сборная Украины представлена 45 спортсменами в 12 дисциплинах.
Ранее "Подробности" опубликовали полное расписание Игр.
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