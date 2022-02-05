Первое "золото" Олимпиады в Пекине завоевала представительница Норвегии [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Норвежская лыжница Тереза Йохауг заняла первое место в скиатлоне на дистанции 15 км и завоевала первую золотую медаль Олимпийских игр в Пекине.
Норвежка преодолела дистанцию за 44 минуты 13,7 секунды. Россиянка Наталья Непряевапроиграла победительнице 30,2 секунды. Третье место заняла австрийка Тереза Штадлобер (+30,5).
В скиатлоне лыжницы преодолевают первые 7,5 км классическим стилем, а заключительные 7,5 км - свободным. После первой половины дистанции спортсменки заезжают на пит-стоп для смены лыж.
Йохауг 33 года, она является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете. Нынешняя золотая медаль стала первой личной наградой высшей пробы на Олимпийских играх в карьере спортсменки. Она становилась серебряным призером Игр 2014 года в марафоне на дистанции 30 км и выигрывала бронзу в гонке на дистанции 10 км классическим стилем. Норвежская спортсменка является 14-кратной чемпионкой мира и трехкратной обладательницей Кубка мира.
Напомним, что зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей. Сборная Украины будет представлена 45 спортсменами в 12 дисциплинах.
Ранее "Подробности" опубликовали полное расписание Игр.
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