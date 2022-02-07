Хірургічний марафон завдовжки 12 годин. У Черкаському онкологічному диспансері хірург провів поспіль три операції з пересадки нирок. Одне з оперативних втручань було планове, а от від двох інших лікар просто не міг відмовитись. Чому? Знає Станіслав Кухарчук.

Для своєї сім'ї Олексій Козубенко не тільки люблячий батько й чоловік, а й справжній герой. Цієї суботи він віддав нирку хворій доньці Тетяні. Чотири роки тому дівчині через ускладнення після пневмонії, діагностували ниркову недостатність. Трансплантація стала для неї єдиним шансом на нормальне життя.

Тетяна Свистун, пацієнтка Черкаського обласного онкодиспансеру:

Це для мене, як другий День народження - це нове життя, нові можливості ….ти не прив'язаний до діалізу тричі на тиждень.

Про те, що подібні трансплантації успішно проводять у Черкаському обласному онкодиспансері, пан Олексій дізнався наприкінці літа. Відтоді родина вирішила зробити цей крок, але довго не могла залагодити бюрократичні проблеми, адже Тетяна - не рідна донька Олексія.

Олексій Козубенко, батько Тетяни:

Ми зразу погодились, бо це дитина, яку я дуже люблю, і жінку, і тому другого виходу просто не було …а якби і був і потрібно б було так зробити - я б зробив не замислюючись.

Ось так, не випускаючи телефон із рук, трансплант-координатори диспансеру працювали й цієї суботи. Окрім Тетяни, ще два пацієнти отримали шанс на повноцінне життя - у медиків з'явився посмертний донор. Тоді ухвалювати рішення довелося негайно.

Наталя Вусенко, трансплант-координатор Черкаського обласного онкологічного диспансеру:

Посмертні нирки не чекають, тому ми їх у першу чергу взяли, система підібрала нам пари, ми їх підібрали по аналізам, викликали цих реципієнтів.

Донором став молодий хлопець, який загинув у ДТП. Після згоди батьків лікарі взялися за операцію…

Герой того дня - завідувач відділення Роман Морару-Бурлеску. Хірург хоч і оперує щодня, але зізнається: подібного 12-годинного марафону в його практиці ще не було. Але втома, каже медик, ніщо порівняно з результатом і вчинком батьків донора.

Роман Морару-Бурлеску, завідувач відділення Черкаського обласного онкодиспансеру:

Дуже велика подяка родичам донора тому, що вони в такий важкий час прийняли цю ситуацію і змогли прийняти важке, але дуже правильне, для тих людей ми змогли допомогти рішення і їм велика подяка за такий вчинок.

Уже за десять днів Тетяну, її батька та ще двох пацієнтів після пересадки випишуть із лікарні… аби вони далі жили повноцінним життям.