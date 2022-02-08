Туристи з Європи загинули унаслідок аварії автобуса в Мексиці [ Редактировать ]
Туристи з Європи загинули унаслідок аварії автобуса в Мексиці. Пасажирський транспорт, що віз відпочивальників до Канкуна, зіткнувся з вантажівкою. Потому вилетів на узбіччя й кілька разів перекинувся. Жертвами ДТП стали восьмеро людей, серед них двоє французів і німець. Постраждали 29 пасажирів. Їх ушпиталили. Правоохоронці розслідують усі обставини цієї дорожньої пригоди.
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