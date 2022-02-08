Нове обличчя - старі підходи. Політик, який замінив Ангелу Меркель на посаді канцлера Німеччини, провів перші переговори із президентом Байденом. Про що саме говорили? І чи збереже Олаф Шольц домовленості, які уклала його попередниця? Дмитро Анопченко стежить за цим візитом.

Ситуацію навколо України, стримування Росії та енергетику - обговорили у Вашингтоні чинний президент Америки та новий канцлер ФРН, - повідомляє Білий дім. Також серед тем були "протидія використанню Москвою енергетики як зброї" і спільне протистояння Китаю. Це порядок денний першої зустрічі керівників двох країн, що є найближчими партнерами. А неофіційно в адміністрації Байдена пояснюють: главі держави важливо було встановити особистий контакт із Шольцем (адже з Меркель Байден був знайомий не одне десятиліття). А ще - чітко почути позицію Німеччини щодо ймовірних санкцій проти Росії - якщо станеться напад.

І з більшості питань змогли домовитися. За одним лише винятком: щодо другого "Північного потоку". На спільній пресконференції Байден однозначно заявив - у разі атаки проти України газогону просто "не буде".

Якщо Росія нападе (маю на увазі, її танки чи військовики перетнуть український кордон) - більше не буде "Північного потоку". Ми покладемо йому край.

Натомість Шольц уникає прямої відповіді - лише пообіцяв, що Берлін підтримає союзників щодо санкцій проти Москви.

Ми кажемо американським друзям: ми єдині. Ми будемо діяти спільно. І вживатимемо всіх необхідних заходів - теж разом.

Газогін і його подальша доля - на сьогодні єдине, в чому Вашингтон і Берлін так і не порозумілися. Водночас неофіційно у Білому домі пояснюють: домовленість Байдена з Меркель (стосовно того, що Штати не запроваджуватимуть проти "Північного потоку" санкцій) - залишається чинною. Угода не стала менш обов'язковою після того, як канцлер пішла з посади. Тому щодо "труби" США на Німеччину - не тиснутимуть. А ось щодо протистояння Росії й стримування Китаю - прагнули єдності. Й за всіма ознаками отримали від гера Шольца чіткі меседжі та обіцянки.