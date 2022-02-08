В приложении "Дія" теперь можно сгенерировать справку о несудимости [ Редактировать ]
В государственном приложении "Дія" со вторника, 8 февраля, можно будет сгенерировать справку о несудимости. Такую опцию представил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Справка о несудимости - один из самых популярных документов среди украинцев. Их получают около 1 миллионов ежегодно. Ранее справку о несудимости можно было получить либо в сервисных центрах МВД, либо через посредников.
Справка о несудимости нужна при оформлении и продлении вида на жительство, при получении кредитов, для устройства на госслужбу, для получения разрешения на ношение оружия, для получения заграничного паспорта для ранее судимых. Справка о несудимости может также потребоваться для оформления визы в некоторые иностранные государства.
Глава Минцифры сообщил, что во время запланированного на 8 февраля саммита Diia Summit по случаю 2-летия "Дії" будут представлены новые госуслуги и цифровые документы. Напомним, что в скором времени в "Дію" добавят пенсионное удостоверение.
Как сообщали "Подробности", глава Минцифры ранее дал разъяснение о взломе приложения "Дія".
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