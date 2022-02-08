Украинская биатлонистка Валентина Семеренко из-за проблем со здоровьем сошла с дистанции и вынужденно покидает зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом заявил наставник женской сборной Украины Урош Велепец:

Сейчас с ней уже занимается врач, ей не хватало воздуха. Начала хорошо, первый круг хорошо пробежала, но у нее немного аллергия на холодный воздух, и потому она захлебнулась. Надо было раньше сходить с трассы, но она сражалась до конца и потеряла скорость. Теперь уже лучше. Падения не было. Она просто не могла дышать, последовал спазм.

7 февраля Семеренко не смогла завершить индивидуальную гонку. Она закрыла 9 из 10 мишеней, однако на третью стрельбу не прибыла и в итоге не финишировала.

Две другие украинские биатлонистки - Юлия Джима и Ирина Петренко заняли 10-е и 11-е места. Дарья Блашко перед стартом сдала положительный тест на коронавирус и находится на самоизоляции.

Для 36-летней Семеренко Олимпиада в Пекине стала пятой в ​​карьере. В 2014 году Валентина стала олимпийской чемпионкой Сочи в эстафете.

Напомним, что зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей. Сборная Украины представлена 45 спортсменами в 12 дисциплинах.

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