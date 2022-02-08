Перевод часов 2022: перейдут ли украинцы на летнее время [ Редактировать ]
27 марта 2022 года Украина снова перейдет на летнее время. В последнее воскресенье месяца в 3 часа утра стрелки будут переведены на 1 час вперед. Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", которое регулирует данный вопрос.
Так, Кабмин постановил ввести на территории Украины такой порядок: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки:
- в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед;
- в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.
В то же время, в Евросоюзе продолжаются дискуссии об отмене перехода на летнее время. Этот вопрос должен решиться до 2026 года.
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