Украинских пенсионеров с 1 марта ждет очередное повышение пенсий. О подготовке соответствующего законопроекта заявили в Министерстве социальной политики, сообщает издание "На пенсии".

Планируется индексация в размере 14% от размера ежемесячных компенсационных выплат к пенсии пожилых людей.

На 14% будут проиндексированы:

страховые пенсии, назначенные до 2019 года - средний размер повышения составит около 500 грн;

пенсии военным - средний размер повышения составит 700 грн;

минимальные пенсии по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС - средний размер повышения составит 400 грн.

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Пенсионерам, чьи пенсии не подпадут под индексацию, будут ежемесячно доплачивать по 135 грн.

Пенсионерам, которые не работают и получают минимальную пенсию за неимением стажа, увеличат выплаты на 166 грн - до 2100 грн.

Минимальная пенсия инвалидам I группы, имеющим полный страховой стаж, вырастет на 100 грн - до 2300 грн.

Пересчитают и возрастные надбавки для пенсионеров 75-80 лет и тем, кто старше 80 лет:

украинцы в возрасте 75+ получат 456 грн доплаты;

люди старше 80 лет - 570 грн.

Ранее "Подробности" опубликовали аналитический материал "Индексация пенсий: чего ждать старикам весной".