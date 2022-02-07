По состоянию на понедельник, 7 февраля, в Украине, в "красной" зоне карантина находятся две области, но в ближайшее время эта зона может расшириться. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Большинство регионов - "оранжевые" и только четыре - "желтые".

В "красной" зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ривненская области.

Под угрозой введения такого же локдауна:

Винницкая область,

Донецкая область,

Житомирская область,

Луганская область,

Львовская область,

Николаевская область,

Сумская область,

Хмельницкая область,

Черкасская область,

Черниговская область.

В "желтой" зоне карантина находятся:

Полтавская область,

Кировоградская область,

Днепропетровская область,

Запорожская область.

За минувшие сутки, 26 января, в Украине зафиксировали новые случаи заражения коронавирусомЧитайте также, Кабинет министров Украины утвердил Национальный план вакцинации от коронавируса на 2022 года. Документ предусматривает бустерные дозы, охват прививками детей и подростков от 12 до 18 лет, документ предусматривает обязанность областных и КГГА обеспечить охват вакцинацией несовершеннолетних.

Кроме того, штамм корнавирусной инфекции "Омикрон" лабораторно подтвердили в 20 регионах Украины. Количество новых зарегистрированных случаев за прошлую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч.

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