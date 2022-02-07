Карантин в Украине: "красная" зона на грани расширения [ Редактировать ]
По состоянию на понедельник, 7 февраля, в Украине, в "красной" зоне карантина находятся две области, но в ближайшее время эта зона может расшириться. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Большинство регионов - "оранжевые" и только четыре - "желтые".
В "красной" зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ривненская области.
Под угрозой введения такого же локдауна:
- Винницкая область,
- Донецкая область,
- Житомирская область,
- Луганская область,
- Львовская область,
- Николаевская область,
- Сумская область,
- Хмельницкая область,
- Черкасская область,
- Черниговская область.
В "желтой" зоне карантина находятся:
- Полтавская область,
- Кировоградская область,
- Днепропетровская область,
- Запорожская область.
За минувшие сутки, 26 января, в Украине зафиксировали новые случаи заражения коронавирусомЧитайте также, Кабинет министров Украины утвердил Национальный план вакцинации от коронавируса на 2022 года. Документ предусматривает бустерные дозы, охват прививками детей и подростков от 12 до 18 лет, документ предусматривает обязанность областных и КГГА обеспечить охват вакцинацией несовершеннолетних.
Кроме того, штамм корнавирусной инфекции "Омикрон" лабораторно подтвердили в 20 регионах Украины. Количество новых зарегистрированных случаев за прошлую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 4 февраля, главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что Госкомиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит перевод регионов в "красную" зону карантина
В среду, 2 февраля, главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что скоро штамм коронавируса "Омикрон" вытеснит вариант "Дельта"
В "красной" зоне две области. За сутки ситуация ухудшилась в Николаевской области, которая с "желтой" перешла в "оранжевую" зону
По состоянию на четверг, 27 января, в "красной" зоне карантина уже две области
В четверг, 27 января, в Ривненской области начал действовать "красный" уровень эпидемиологической ситуации