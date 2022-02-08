Естонія передала ЗСУ польовий шпиталь [ Редактировать ]
Польовий шпиталь передала Збройним силам України Естонія.
Лазарет призначений для швидкого розгортання. Усі модулі можна зібрати за 20 хвилин. Міністр оборони Естонії вкотре підтвердив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
А також євроатлантичних прагнень Києва. Окрім того, Таллінн передав Києву третину своїх протитанкових комплексів "Джавелін".
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