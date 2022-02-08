Хто отримає "Оскара"? Кілька годин тому кіноакадемія оголосила офіційний перелік номінантів. Далі - про стрічки, режисерів та акторів, які претендуватимуть на головну кінонагороду світу.

Під час онлайн-церемонії Академія оголосила п'ятірки номінантів в усіх категоріях, зокрема й у найпрестижнішій - "Найкраща стрічка", і в тих, що викликають найбільшу цікавіть у глядачів: "Найкращі актор і акторка".

І нас очікують справжні "зіркові війни", адже цьогоріч серед п'яти фіналісток: і Пенелопа Круз, і Ніколь Кідман, і Крістен Стюарт… А серед акторів-чоловіків номінацію отримали: й улюбленець жінок Хав'єр Бардем, і містер "Шерлок Холмс" - витончений британець Бенедикт Камбербетч, і голлівудська зірка Вілл Смітт, для якого це спроба повернення на кіно-олімп після певної паузи.

А ще - вплинула пандемія. У номінаціях чимало фільмів, які зняли не голлівудські студії, а стрімінгові сервіси. Ще ніколи в історії така стрічка не отримувала "Оскара" - і цей рік дає їм реальний шанс.