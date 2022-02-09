В Польщі погодили безплатну військову допомогу ЗСУ [ Редактировать ]
Безплатну військову допомогу Збройним силам України погодили в Польщі. Відповідне рішення ухвалив уряд країни. Варшава передасть Києву військову техніку й обладнання. Йдеться, зокрема, про снаряди, міномети та гранатомети. В уряді наголосили, що Польща залишається солідарною з Україною перед лицем агресії з боку Росії.
по теме
Решение о передаче военного имущества было принято правительством
Первый транспорт вскоре переедет восточную границу Польши
Київ отримає від Варшави протиракетні комплекси, амуніцію та боєприпаси.
Боєприпаси, пересувні зенітно-ракетні комплекси й дрони різного типу. Таку військову допомогу готова надати Україні для зміцнення обороноздатності Польща. Про це в Києві під час зустрічі з очільником українського уряду Денисом Шмигалем заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький.
Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что страна приняла решение передать Украине оборонительное оружие