Щонайменше 14 людей загинули внаслідок зсуву ґрунту в Колумбії [ Редактировать ]
Щонайменше 14 людей загинули внаслідок зсуву ґрунту в Колумбії. Сталося це в місті Перейра - на заході країни. Спровокувала зсув - потужна злива. Внаслідок цього - зруйновані й кілька будинків. Нині завали розбирають рятувальники разом із місцевими жителями. За словами надзвичайників, під уламками можуть бути люди. Десятки травмованих - доправили у найближчі лікарні.
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