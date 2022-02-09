Паралізовані люди отримали шанс знову стати на ноги. Швейцарські науковці розробили імплантат, який відновлює нейронні зв'язки у пошкодженому спинному мозку. Як це працює? І які перші результати випробувань? - розкаже Владислав Політ.

Імплантат, завдяки якому паралізований зможе знову ходити, розробили швейцарські науковці! Дослідникам із Лозанни вдалося за допомогою свого винаходу поставити на ноги паралізованого через травму спинного мозку чоловіка. За інформацією BBC, це - перший такий випадок в історії.

Науковці розповідають - імплантат дозволяє відновити провідність нервових імпульсів у спинному мозку. Для цього туди його потрібно вживити. Саме так і вчинили у випадку з італійцем Мікелем Роккаті. У 2016 році він потрапив у ДТП на мотоциклі, внаслідок якої й пошкодив спинний мозок. Зрештою - чоловіка паралізувало повністю.

Джослін Блох, науковиця:

Аби поцілити в конкретні точки, нам потрібно було знати, де саме вони розташовані. І наша головна мета була - знайти їх. Ми змоделювали спинний мозок Мікеля. І вже після цього спроєктували імплантат - індивідуально. І так робимо щодо кожного пацієнта.

Окрім Мікеля Рокатті, завдяки імплантату на ноги стати вдалося ще двом чоловікам. Усі вони вже зробили свої перші кроки. Загалом же - як передає BBC - пристрій наразі вживили дев'ятьом пацієнтам. Однак ходити їм поки що зарано та занадто складно, бо імплантат іще потрібно доопрацювати, кажуть розробники.

Джослін Блох, науковиця:

Цей процес нелегкий і тривалий. Однак наші пацієнти одразу можуть активувати імпульси.

Тепер науковці з Лозанни очікують на випробування. За їхніми словами, вже менше ніж за рік вони залучать близько ста добровольців. І якщо досліди будуть успішними, а їм удасться вдосконалити пристрій, імплантатом можна буде керувати зі смартфона. А їхній винахід - поверне до життя чимало паралізованих людей.