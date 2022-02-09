Вівцю, яка опинилася біля урвища та ледь не впала, врятували у Вельсі. На кадрах видно, як двоє чоловіків спускаються скелею до тварини. Коли ж один із рятувальників схопив вівцю, вона стала пручатися. Чоловікові вдалося її втримати, хоча вона вже була просто над прірвою. Зрештою рятувальна операція завершилася успішно.