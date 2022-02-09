Коронавирус в Украине атакует: статистика на 9 февраля [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине за прошлые сутки, 8 февраля, зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 3 308, медработников - 1 076).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
72 007 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 21 212 человек, вторую дозу - 31 007 человек, дополнительную дозу получили 688 человек, бустерную дозу - 19 100 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 4 385 человек;
- летальных случаев - 240;
- выздоровели - 17 063 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 4 380 047 человек;
- выздоровели - 3 713 348 человек;
- летальных исходов - 101887;
- проведено ПЦР-тестов - 18 758 148.
С начала вакцинальной кампании привито 15 499 220 человек, из них получили первую дозу – 15 499 218 человек, получили две дозы – 14 840 450 человек, получили дополнительную дозу – 21 563 человека, бустерную дозу – 493 303 человека. В общей сложности проведено 30 854 534 прививки.
Напомним, что за 6 февраля, в Украине зафиксировали 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей - 2 242, медработников - 394.
По словам Виктора Ляшко в ближайшие недели суточное количество больных COVID-19 может возрасти до 60 тысяч. Ситуация с коронавирусом стабилизируется в начале весны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Наразі "червоні" - Івано-Франківська та Рівненська. За минулу добу - понад 34 тисячі інфікувань коронавірусом. Померли - 255 людей, одужали - близько 15 тисяч.
В Украине начало расти количество случаев COVID-19 и смертность от последствий коронавируса
Решение примет комиссия по ТЭБ и ЧС
Во вторник, 8 февраля, глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине очень высокий уровень интенсивности эпидпроцесса острых респираторных вирусных инфекций
Во вторник, 8 февраля, глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как будут отслеживать передачу коронавируса