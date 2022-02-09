В Украине за прошлые сутки, 8 февраля, зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 3 308, медработников - 1 076).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



72 007 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 21 212 человек, вторую дозу - 31 007 человек, дополнительную дозу получили 688 человек, бустерную дозу - 19 100 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 4 385 человек;

летальных случаев - 240;

выздоровели - 17 063 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 4 380 047 человек;

выздоровели - 3 713 348 человек;

летальных исходов - 101887;

проведено ПЦР-тестов - 18 758 148.

С начала вакцинальной кампании привито 15 499 220 человек, из них получили первую дозу – 15 499 218 человек, получили две дозы – 14 840 450 человек, получили дополнительную дозу – 21 563 человека, бустерную дозу – 493 303 человека. В общей сложности проведено 30 854 534 прививки.

Напомним, что за 6 февраля, в Украине зафиксировали 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей - 2 242, медработников - 394.

По словам Виктора Ляшко в ближайшие недели суточное количество больных COVID-19 может возрасти до 60 тысяч. Ситуация с коронавирусом стабилизируется в начале весны.

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