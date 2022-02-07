За минувшие сутки, 6 февраля, в Украине зафиксировали 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 2 242, медработников – 394. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

18 626 человек были вакцинированы против COVID-19:

первую дозу получили 5741 человек,

вторую дозу – 8028 человек,

дополнительную дозу получили 86 человек,

бустерную дозу – 4771 человек.

За минувшие сутки:

госпитализировано – 2 699 человек;

летальных исходов – 115;

поправилось – 5 024 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 4 307 437 человек,

выздоровели – 3 681 092 человека,

летальных исходов – 101 392,

проведено ПЦР-тестирование – 18 603 958.

С начала вакцинальной кампании привито 15 458 482 человека, из них:

получили первую дозу – 15 458 480 человек,

получили две дозы – 14 780 566 человек,

получили дополнительную дозу – 20 332 человека,

бустерную дозу – 459 230 человек.

В общей сложности проведено 30 718 608 прививок.

За минувшие сутки, 26 января, в Украине зафиксировали новые случаи заражения коронавирусомЧитайте также, Кабинет министров Украины утвердил Национальный план вакцинации от коронавируса на 2022 года. Документ предусматривает бустерные дозы, охват прививками детей и подростков от 12 до 18 лет, документ предусматривает обязанность областных и КГГА обеспечить охват вакцинацией несовершеннолетних.

Кроме того, штамм корнавирусной инфекции "Омикрон" лабораторно подтвердили в 20 регионах Украины. Количество новых зарегистрированных случаев за прошлую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч.

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