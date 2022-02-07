Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 6 февраля, в Украине зафиксировали 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 2 242, медработников – 394. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
18 626 человек были вакцинированы против COVID-19:
- первую дозу получили 5741 человек,
- вторую дозу – 8028 человек,
- дополнительную дозу получили 86 человек,
- бустерную дозу – 4771 человек.
За минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 699 человек;
- летальных исходов – 115;
- поправилось – 5 024 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 4 307 437 человек,
- выздоровели – 3 681 092 человека,
- летальных исходов – 101 392,
- проведено ПЦР-тестирование – 18 603 958.
С начала вакцинальной кампании привито 15 458 482 человека, из них:
- получили первую дозу – 15 458 480 человек,
- получили две дозы – 14 780 566 человек,
- получили дополнительную дозу – 20 332 человека,
- бустерную дозу – 459 230 человек.
В общей сложности проведено 30 718 608 прививок.
За минувшие сутки, 26 января, в Украине зафиксировали новые случаи заражения коронавирусомЧитайте также, Кабинет министров Украины утвердил Национальный план вакцинации от коронавируса на 2022 года. Документ предусматривает бустерные дозы, охват прививками детей и подростков от 12 до 18 лет, документ предусматривает обязанность областных и КГГА обеспечить охват вакцинацией несовершеннолетних.
Кроме того, штамм корнавирусной инфекции "Омикрон" лабораторно подтвердили в 20 регионах Украины. Количество новых зарегистрированных случаев за прошлую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч.
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