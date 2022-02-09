Ризик нападу Росії зростає, попри всі дипломатичні зусилля - Столтенберг [ Редактировать ]
Ризик нападу Росії зростає, попри всі дипломатичні зусилля. Про це в ефірі американського телеканалу CNN заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, Москва й далі скупчує війська біля українських кордонів. Столтенберг наголосив, що Росія - агресор. А Україна має право на самозахист - тож її слід підтримувати.
по теме
Парламентарі засудили російську агресію і закликали країни-члени ЄС і Альянсу, цитую, "дати рішучу відповідь" на дії РФ. Депутати також заявили, що виступають проти запуску "Північного потоку-2".
З цією метою в Лондоні зустрілися міністри оборони Великої Британії й Польщі. Варшава переживає не лише за мир в Україні, а й за свій добробут.
Вступление Украины в НАТО приведет к военной конфронтации России и Североатлантического альянса. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Столтенберг и Макрон обсудили Украину перед визитом президента Франции в Россию и Украину. Как сообщили в Елисейском дворце, в ходе разговора президент Франции подчеркнул необходимость "продолжать усилия по снижению напряженности в регионе через диалог"
Коли російські війська мають проводити навчання всього за 18 кілометрів від українського кордону, Євросоюзу варто продемонструвати готовність до дій у разі ескалації, - вирішив Жозеп Боррель.