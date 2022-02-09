Володимир Зеленський ознайомив топдипломатів Славковського формату з ситуацією в країні [ Редактировать ]
Президент України зустрівся з міністрами закордонних справ країн Славковського формату. Володимир Зеленський ознайомив топдипломатів Чехії, Австрії та Словаччини з безпековою ситуацією в країні та ініціативами щодо активізації переговорів у мінському та нормандському форматах. Своєю чергою, очільники МЗС висловили одностайну підтримку суверенітету України. Перед візитом до Києва, міністри побували на Донбасі. Там спілкувалися з українськими військовими.
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Володимир Зеленський ознайомив топдипломатів Чехії, Австрії та Словаччини з безпековою ситуацією в країні та ініціативами щодо активізації переговорів у мінському та нормандському форматах.
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На лінії зіткнення, у шоломі й бронежилеті, міністр перебувала близько 40 хвилин. Поспілкувалася з українськими військовими та представниками місії ОБСЄ.
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