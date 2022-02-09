Джо Байден обговорить з Еммануелем Макроном його візит до Східної Європи. Перемови президентів США та Франції - анонсували у Вашингтоні. Речниця Білого дому Джен Псакі не уточнила, у якому саме форматі спілкуватимуться очільники держав. Минулого тижня вони двічі телефонували один одному щодо української ситуації. До того ж Макрон став першим лідером Заходу, який особисто відвідав Москву від початку нарощування російських сил біля українських кордонів.