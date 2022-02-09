В среду, 9 февраля, в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с военной помощью от Великобритании. Об этом сообщает министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

На борту самолета находятся военные грузы и оборудование для сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

8 и 9 февраля в Украину прибыл груз с военно-технической помощью из Великобритании - военные грузы и оборудование для сил территориальной обороны ВСУ.

Он добавил, что на борту самолета находятся бронежилеты, каски и т.д.

Спасибо нашим партнерам за неизменную политическую и дипломатическую поддержку и военную помощь.

LIVE: Ukraine receives consignment of weapons from UK https://t.co/5JuAJ4RE8t — Reuters (@Reuters) February 9, 2022

Энтони Блинкен также провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой обсуждалась военная и экономическая помощь США Украине.

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