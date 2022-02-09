Хлопець з ядерною зброєю і без друзів. Так Путіна охарактеризував президент США Джо Байден у приватній розмові.

Про це повідомляє телеканал NBCnews з посиланням на свої джерела, що особисто були присутні при цій бесіді. За їхніми даними, голова Білого дому також висловлював розчарування динамікою своїх європейських колег у вирішенні питання щодо російської агресії.

У Раді Нацбезпеки США ці повідомлення назвали плітками, які розходяться з тим, що Байден говорить чи думає.