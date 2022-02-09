В уряді Австрії вважають малоймовірною сертифікацію "Північного потоку" [ Редактировать ]
Сертифікацію російсько-німецького газогону "Північний потік-2" за нинішніх обставин вважають малоймовірною в уряді Австрії.
Там, зокрема, зазначили: на тлі скупчення військ РФ уздовж українських кордонів та ескалації ситуації з боку Кремля, схвалення газогону німецьким регулятором навряд чи варто очікувати найближчим часом.
І наголосили: у разі вторгнення Росії в Україну, Австрія підтримає санкційний пакет ЄС.
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На брифінгу після перемов Шольц уникнув прямої відповіді про майбутній газогін. Лише туманно пообіцяв: Берлін підтримає союзників щодо санкцій проти Москви.
Ситуацію навколо України, стримування Росії та енергетику обговорили у Вашингтоні чинний президент Америки і новий канцлер ФРГ, - повідомляє Білий дім.
Далі сторони обговорили поглиблення співпраці не лише в галузі оборони, а й в енергетиці та економіці. А також завили про спільну протидію реалізації проєкту "Північний потік-2".
Про це заявила очільниця міністерства закордонних справ Анналена Бербок.
Про це повідомляє телеканал NBCnews з посиланням на свої джерела, що особисто були присутні при цій бесіді.
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