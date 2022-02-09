У світі знизилася кількість інфікувань Ковідом на 17 % [ Редактировать ]
Менше заражень, але більше смертей. Протягом минулого тижня у світі знизилася кількість інфікувань Ковідом на 17 відсотків.
А в США та Азії показники впали на понад третину. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. За їхніми даними, у переважної більшості хворих - штам "Омікрон".
Попри це, на планеті зростає статистика смертей внаслідок ускладнень від коронавірусу. Найбільше померлих - у Сполучених Штатах.
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Найбільше - в Києві та на Одещині. Шпиталізували майже 4 з половиною тисячі хворих.
Там виявили 5 випадків коронавірусу. Заразилися працівники порту та члени їхніх родин.
Головна санітарна лікарка країни Тереза Там заявила, що вони вже досягли піку інфікувань цим штамом і надалі кількість заражень піде на спад.
Найбільше хворіють діти грудного віку, а також - до трьох років. Основні симптоми: біль у горлі, ускладнене дихання, кашель і кволість.
Ще кілька місяців тому випадки захворювання серед вагітних були поодинокі, нині ж кількість хворих при надії - зростає, кажуть медики. У когось Ковід минає без симптомів. А хтось потребує кисневої підтримки.