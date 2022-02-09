Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Менше заражень, але більше смертей. Протягом минулого тижня у світі знизилася кількість інфікувань Ковідом на 17 відсотків.

А в США та Азії показники впали на понад третину. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. За їхніми даними, у переважної більшості хворих - штам "Омікрон".

Попри це, на планеті зростає статистика смертей внаслідок ускладнень від коронавірусу. Найбільше померлих - у Сполучених Штатах.