Шпиталізували майже 4 з половиною тисячі хворих.

В Україні за минулу добу понад 38 тисяч нових Ковід-заражень.

Найбільше - в Києві та на Одещині. Шпиталізували майже 4 з половиною тисячі хворих. Одужали - 17 тисяч, померли - 240 людей. Про це повідомили в прес-службі Мінохорони здоров'я.

І, нагадаю, з цієї п'ятниці в "червону" зону карантину переходять Закарпатська, Луганська та Хмельницька області. Нині там Рівненщина та Івано-Франківщина.