У Мінохорони здоров'я повідомили про 38 тисяч нових випадків коронавірусу [ Редактировать ]
В Україні за минулу добу понад 38 тисяч нових Ковід-заражень.
Найбільше - в Києві та на Одещині. Шпиталізували майже 4 з половиною тисячі хворих. Одужали - 17 тисяч, померли - 240 людей. Про це повідомили в прес-службі Мінохорони здоров'я.
І, нагадаю, з цієї п'ятниці в "червону" зону карантину переходять Закарпатська, Луганська та Хмельницька області. Нині там Рівненщина та Івано-Франківщина.
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Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. За їхніми даними, у переважної більшості хворих - штам "Омікрон".
Там виявили 5 випадків коронавірусу. Заразилися працівники порту та члени їхніх родин.
Головна санітарна лікарка країни Тереза Там заявила, що вони вже досягли піку інфікувань цим штамом і надалі кількість заражень піде на спад.
Найбільше хворіють діти грудного віку, а також - до трьох років. Основні симптоми: біль у горлі, ускладнене дихання, кашель і кволість.
Ще кілька місяців тому випадки захворювання серед вагітних були поодинокі, нині ж кількість хворих при надії - зростає, кажуть медики. У когось Ковід минає без симптомів. А хтось потребує кисневої підтримки.