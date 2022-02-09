Папа Римський закликав молитися за мир в Україні [ Редактировать ]
Папа Римський Франциск закликав молитися за мир в Україні. Сьогодні під час аудієнції у Ватикані він заявив, що війна стане божевіллям. А подолати напруженість треба за допомогою діалогу.
Це не вперше понтифік молиться за Україну і згадує нашу державу у своїх проповідях. Раніше він закликав не допустити, аби в Україні поширювалися, цитую, "метастази" конфлікту.
Франциск Папа Римський:
Молімося Господу й надалі за мир, щоб подолати напруження через серйозний діалог, і щоб "нормандський формат" також посприяв цьому. Не забуваймо, війна - це безумство.
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