Це не вперше понтифік молиться за Україну і згадує нашу державу у своїх проповідях.

Папа Римський Франциск закликав молитися за мир в Україні. Сьогодні під час аудієнції у Ватикані він заявив, що війна стане божевіллям. А подолати напруженість треба за допомогою діалогу.

Це не вперше понтифік молиться за Україну і згадує нашу державу у своїх проповідях. Раніше він закликав не допустити, аби в Україні поширювалися, цитую, "метастази" конфлікту.

Франциск Папа Римський: