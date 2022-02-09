І далі до України, і вкотре про дороги. Частина міжнародної траси, що з'єднує Волинь та Рівненщину, розбита дощенту. Водіям доводиться маневрувати поміж вирвами та зустрічними авто. Найгірша ділянка пролягає через село Новоукраїнка. Взятися за її ремонт мали ще торік, але дотепер навіть проєкту не зробили. Чи довго водіям бити машини - з'ясовували мої колеги.

-Поляки з німцями сюдою як їдуть, то відразу думають, що вже війна в нас почалася тут.

Тут яма на ямі - так, що й не оминути. Машини ледве повзуть.

У селі Новоукраїнка асфальтного покриття майже немає. Місцеві вже й не пам'ятають, коли цю дорогу ремонтували капітально.

Микола, житель села Новоукраїнка:

Може ще така дорога є на Марсі - я там не був. Убійство, це не дорога, а біда.

Аби не лишити у вибоїнах коліс, кермувальники виїжджають на зустрічну смугу. Так чотири рази на день возить своїх пасажирів і водій рейсового автобуса Луцьк - Дубно. Одинадцять кілометрів цього шляху заледве проїжджає за пів години.

Володимир, водій автобуса:

Велике будівництво отак будується, як бачите. А пасажирам як там трястися по ямах - та нічо, сплять засинають, по дорозі їх заколисаю, а там в Луцьку розбудив і всьо нормально.

Навіть не віриться, що ця дорога - частина міжнародної траси з Волині на Буковину. Нею рух інтенсивний - за день проїжджає декілька тисяч вантажівок та легковиків. Водії обурюються - мовляв, долати проблемну ділянку - просто випробування.

Андрій, водій:

Власті гроші розтягнули - робить не хочуть, ну да, й так дорога.

Біда і людям. Від таких маневрів, кажуть, узбіччями ходити страшно.

Ніна та Надія, жительки села Новоукраїнка:

Ви шо не бачите самі - можуть і збити. Йдем по обочині. Нема тротуарів в нас. Ми надіємось, що так зроблять, як у сусідньому селі.

Відремонтувати цей відрізок траси шляховики мали ще торік. Частину полагодили, а сюди так і не дійшли. У Службі автомобільних доріг нарікають на проєктантів. Ті за рік не спромоглися навіть документації зробити.

Дмитро Леонтіюк, речник Служби автомобільних доріг у Рівненській області:

Ми розраховували оголосити тендер, закупити роботи і вже почати працювати там ще у 21-му році. Під це навіть гроші були в постановах кабінету міністрів, але, на жаль, не маючи проектно-кошторисної документації, ми цього зробити не змогли.

Та, якщо спроєктувати великий ремонт на цій трасі таки вдасться, за роботу візьмуться не раніше літа, - кажуть у Службі. Тим часом обурені водії буквально закидали соцмережі відеороликами про новоукраїнську дорогу із закликом по можливості її оминати.